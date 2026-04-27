Астраханские порты нарастили перевалку зерна на 91%

Мартовский показатель грузооборота портов Астрахань и Оля составил 1,5 млн тонн. Основной объем пришелся на зерно (57%, рост 91%), сообщил минпром Астраханской области.

Перевалка химудобрений поднялась на 12%, цемента — на 15%. Помимо этого, порты обрабатывают металлы, пиломатериалы, продукты питания, промышленное оборудование и автомобили.

Обе площадки работают как единый узел МТК «Север — Юг», соединяя европейские страны с Индией и Пакистаном через Каспийское море. Мощности порта Астрахань оцениваются в 15 млн тонн в год (14 терминалов), порта Оля — в 4,5 млн тонн, преимущественно контейнерных и накатных грузов.

Нина Шевченко