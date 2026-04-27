В пензенском Засечном вспыхнул пожар в развлекательном центре

В селе Засечном Пензенской области загорелся развлекательный центр на улице Радужной. Прокуратура начала проверку, сообщили в надзорном ведомстве.

Фото: Прокуратура Пензенской области В пензенском селе Засечное загорелся развлекательный центр «Город развлечений»

Сегодня, 27 апреля, в здании «Города развлечений» в микрорайоне «Спутник» произошло возгорание. Сигнал поступил в МЧС в 15:34. На место ЧП прибыли шесть единиц техники и 39 огнеборцев.

Все находившиеся внутри гости эвакуированы. Прокуратура устанавливает обстоятельства пожара. Будет проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности.

По предварительным данным, в здании загорелась кровля. Пострадавших нет.

Марина Окорокова