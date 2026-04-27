В Дагестане экс-главу поселения обвинили в мошенничестве и служебном подлоге

Бывшему главе сельского поселения Бильбильский в Дагестане предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с использованием служебного положения, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и ч. 2 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

По версии следствия, в 2022 году обвиняемый, используя свое служебное положение, в сговоре с кадастровым инженером с помощью фиктивных документов оформили в собственность земельный участок третьего лица площадью 1,5 тыс. кв. м. При этом указанный участник сделки о противоправных действиях осведомлен не был.

«В результате незаконных действий администрации Магарамкентского района причинен имущественный ущерб. Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из Прокуратуры и УФСБ республики», — отметили в ведомстве.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наталья Белоштейн