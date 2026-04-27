На Ставрополье лекарственное обеспечение пациентов с гепатитом С выросло на 9%

Ставропольский край в 2026 году выделил более 410 млн руб. на бесплатное лекарственное обеспечение пациентов с гепатитом В и С в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Фото: Минздрав Ставропольского края

Объем закупок противовирусных препаратов вырос на 9% по сравнению с 2025 годом, что позволило расширить доступ к средствам прямого действия с эффективностью свыше 95%. Финансирование выросло на 20 млн руб., а власти изменили логистику поставок для непрерывного курса терапии всем пациентам на диспансерном учете.

В 2025 году край уже удвоил расходы на лечение гепатита С — с 105 млн до 208 млн руб., запустив региональный проект по борьбе с инфекцией. Общий бюджет на льготные лекарства в 2026 году достиг 6,8 млрд руб., из них 5,3 млрд руб. составили средства краевого бюджета. Деньги распределяют также на диабет, онкологию и гипертонию, но гепатит С остается приоритетом из-за высокого потенциала полного излечения за несколько месяцев.

Министр здравоохранения края Юрий Литвинов отметил, что закупки на 20 млн руб. превысили прошлогодние, а каждый пациент получит полный курс бесплатно. Регион стремится к элиминации гепатита С к 2030 году как угрозы общественному здоровью, опираясь на федеральный проект, запущенный в 2025-м. В 2024 году на эти цели уходило менее 4 млрд руб. в целом по льготным препаратам. Рост финансирования связывают с увеличением числа нуждающихся в терапии и необходимостью минимизировать риски распространения заболеваний.

Станислав Маслаков