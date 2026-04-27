УФАС вынес предписания АО «Ставэлетросеть» за отмену заявок на аукцион

Ставропольское УФАС выдало шесть предписаний АО «Ставэлектросеть» о неправомерном отклонении заявок участников аукциона на право заключения договора поставки электротехнических материалов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Цена контракта изначально составляла 9 млн руб., а на аукцион подали заявки семь участников. «Однако комиссия заказчика допустила к торгам только одного участника, отклонив шесть остальных заявок. Причиной отклонения послужило указание в технических предложениях более широких диапазонов сечений проводов и улучшенных прочностных характеристик, чем было предусмотрено техническим заданием»,— говорится в сообщении.

Участники направили жалобы в УФАС, которое установила, что аукционная документация прямо разрешала участникам указывать диапазонные значения и включать крайние значения характеристик. Кроме того, предложение товара с улучшенными характеристиками не свидетельствует о несоответствии требованиям.

По итогам вновь состоявшегося конкурентного аукциона, цена контракта снизилась на 61%.

Наталья Шинкарева