Из-за снегопада в Москве задерживаются рейсы в Саратов, Астрахань и Волгоград

Из-за внезапно выпавшего снега в московских аэропортах задерживаются рейсы в Саратов, Астрахань и Волгоград. Вылеты сдвигаются на полчаса и больше, следует из данных онлайн-табло воздушных гаваней.

Снег в столице нарушил расписание вылетов в три города

Фото: Нина Шевченко

Так, рейс Москва — Астрахань авиакомпании «Победа» перенесен с 19 часов на 22:25. Больше чем на 2,5 часа задержат вылет Boeing 737 той же авиакомпании по маршруту Москва — Волгоград. Время вылета сдвинули с 19:50 на 22:25. Самолеты вылетят из международного аэропорта «Шереметьево».

На полчаса задерживается рейс «Победы» Москва — Саратов из аэропорта «Внуково». Время вылета перенесли с 23:35 на 00:05 (28 апреля).

Днем ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России сообщил, что в Москве и области до 3 утра 28 апреля будет действовать предпоследний уровень погодной опасности из-за мокрого снега и сильного ветра. Синоптики отметили, что снегопад до конца суток не прекратится.

Марина Окорокова