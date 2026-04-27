В Петербурге начали судить экс-главу «Метростроя»
27 апреля во Фрунзенском районном суде Санкт-Петербурга прошло предварительное заседание по делу бывшего главы «Метростроя» Николая Александрова. Он обвиняется по трем эпизодам мошенничества в особо крупном размере, пишет «Фонтанка».
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Уголовное дело, расследование которого длилось более шести лет, поступило в суд в конце марта. Сам Александров в разные годы был крупным акционером и генеральным директором «Метростроя» (2017–2019).
Следствие вменяет ему два эпизода, связанные с поставками щебня и кабеля для строительства фиолетовой линии метро, а также еще один эпизод — поставку строительных материалов для бизнес-центра на Барочной улице, возводимого по инвестконтракту между «Метростроем» и компанией «Метропаркинг».