В Петербурге начали судить экс-главу «Метростроя»

27 апреля во Фрунзенском районном суде Санкт-Петербурга прошло предварительное заседание по делу бывшего главы «Метростроя» Николая Александрова. Он обвиняется по трем эпизодам мошенничества в особо крупном размере, пишет «Фонтанка».

В Петербурге начался суд над бывшим главой «Метростроя» Николаем Александровым

В Петербурге начался суд над бывшим главой «Метростроя» Николаем Александровым

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Петербурге начался суд над бывшим главой «Метростроя» Николаем Александровым

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Уголовное дело, расследование которого длилось более шести лет, поступило в суд в конце марта. Сам Александров в разные годы был крупным акционером и генеральным директором «Метростроя» (2017–2019).

Следствие вменяет ему два эпизода, связанные с поставками щебня и кабеля для строительства фиолетовой линии метро, а также еще один эпизод — поставку строительных материалов для бизнес-центра на Барочной улице, возводимого по инвестконтракту между «Метростроем» и компанией «Метропаркинг».

Матвей Николаев

Новости компаний Все