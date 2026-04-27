Бывший замглавы Перми покидает общественную палату Прикамья

Бывший вице-мэр Перми Алексей Грибанов избран руководителем регионального отделения «Партии пенсионеров». Решение было принято сегодня на конференции регионального отделения партии. Он сменил на этом посту Ирину Казанцеву, которая приняла решение о сложении полномочий.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, Алексей Грибанов в 2000 году был депутатом гордумы. С 2012 по 2016 году занимал пост замглавы города по социальным вопросам. В 2021 году был назначен заместителем градоначальника, а также курировал процесс подготовки города к 300-летию Перми. С августа 2023 года по июнь 2024 года он занимал должность советника главы Перми. В феврале этого года господин Грибанов вошел в состав общественной палаты Пермского края.

После избрания в партию Алексей Грибанов написал заявление о выходе из состава общественной палаты Пермского края. Стоит отметить, что общественную палату седьмого созыва, которая начала функционировать с февраля этого года покидает уже второй представитель. Ранее из состава вышел участник СВО Александр Маслов, который был назначен и. о. первого замглавы администрации Добрянского муниципального округа.