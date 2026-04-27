До конца года может закрыться каждый пятый барбершоп в Петербурге
В I квартале 2026 года средняя выручка барбершопов Петербурга упала на 16%, а число чеков на точку сократилось на 28%. Эксперты прогнозируют закрытие до 20% заведений к концу года, несмотря на продолжающийся рост их количества, пишет «Деловой Петербург».
Основной причиной падения посещаемости называют снижение реальных доходов населения
По данным «Эвотора», средний чек вырос на 16% — до 2 256 рублей, но число транзакций на точку упало на 28%, выручка сократилась на 16%. При этом, по данным 2ГИС, количество барбершопов в Петербурге за год выросло на 8% и превысило 850 точек.
Расхождение статистики аналитики объясняют разной выборкой. Основной причиной падения посещаемости называют снижение реальных доходов населения: клиенты либо переходят на более дешевые стрижки, либо реже посещают салоны. Ожидаемое закрытие до 20% игроков может стать первой волной консолидации перегретого рынка.