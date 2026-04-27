До конца года может закрыться каждый пятый барбершоп в Петербурге

В I квартале 2026 года средняя выручка барбершопов Петербурга упала на 16%, а число чеков на точку сократилось на 28%. Эксперты прогнозируют закрытие до 20% заведений к концу года, несмотря на продолжающийся рост их количества, пишет «Деловой Петербург».

Основной причиной падения посещаемости называют снижение реальных доходов населения

Основной причиной падения посещаемости называют снижение реальных доходов населения



По данным «Эвотора», средний чек вырос на 16% — до 2 256 рублей, но число транзакций на точку упало на 28%, выручка сократилась на 16%. При этом, по данным 2ГИС, количество барбершопов в Петербурге за год выросло на 8% и превысило 850 точек.

Расхождение статистики аналитики объясняют разной выборкой. Основной причиной падения посещаемости называют снижение реальных доходов населения: клиенты либо переходят на более дешевые стрижки, либо реже посещают салоны. Ожидаемое закрытие до 20% игроков может стать первой волной консолидации перегретого рынка.

Кирилл Конторщиков