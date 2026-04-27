Соглашение пополнилось условиями

Иран выдвинул США новые условия мирного соглашения. Тегеран готов завершить войну и открыть Ормузский пролив, но переговоры по ядерной программе придется отложить. Об этом сообщают источники издания Axios. Кроме этого, власти Ирана готовы продлить перемирие на неопределенный срок, формально оно закончилось на прошлой неделе. Такой план Вашингтон получил через пакистанских посредников. В последний раз с ними встречался глава иранского МИД Аббас Арагчи 25 апреля. 27 апреля министр иностранных дел прибыл в Санкт-Петербург на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Не исключено, что Иран согласится передать Москве запасы обогащенного урана, что упростит будущие переговоры с США, считает эксперт по Ближнему Востоку Елена Супонина:

«Иран активизировался дипломатически: наращивает контакты с Пакистаном и Оманом. В Россию Аббас Аракчи, очевидно, приехал с конкретными предложениями. В Тегеране понимают, что для США приоритет — открытие Ормузского пролива, однако Дональд Трамп продолжает настаивать на вопросах ядерной программы. На это влияет и позиция Израиля, который оказывает давление на Вашингтон. Поэтому вывести ядерную тему за скобки Ирану вряд ли удастся. В этом контексте предложение России принять обогащенный уран может оказаться востребованным — при согласии США.

Насколько Тегеран готов к вывозу урана, и пойдет ли на это Вашингтон? Россия выглядит наиболее реалистичным вариантом. Вывоз урана в США — практически невозможен. При этом Иран, скорее всего, будет торговаться, рассчитывая на уступки, как это было при Бараке Обаме. Однако Трамп действует иначе и вряд ли пойдет на длительные переговоры. Поэтому либо Ирану придется быстро скорректировать позицию, либо текущий раунд завершится кратковременным оптимизмом и возвращением к ожиданию эскалации».

Россия несколько раз предлагала Ирану и США вывезти запасы урана на свою территорию. В Кремле все еще готовы на такую сделку, отмечал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Но что от нее получит сам Тегеран —это вопрос, отмечает старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Владимир Сажин:

«Теоретически Россия может обсуждать вопрос вывоза иранского урана, но на практике Тегеран никому его передавать не будет. Иранцы используют эту тему как элемент переговорной позиции. Владимир Путин может поднимать этот вопрос, но скорее как возможный сценарий. В реальности Тегеран ограничится формальными сигналами без конкретных шагов. Аракчи едет в Россию за поддержкой: Москва остается стратегическим партнером, и Иран рассчитывает на ее влияние на США, чтобы добиться более выгодных условий.

Возможны ли в таком случае конструктивные переговоры с Вашингтоном? Иран готов к длительному перемирию и переговорам, что совпадает с интересами Дональда Трампа на фоне приближающихся выборов. Однако не все условия Тегерана будут приняты. По Ормузскому проливу возможны компромиссы, но обсуждать обогащение урана Тегеран не намерен — это его принципиальная позиция».

В ходе встречи Аббас Аракчи заявил, что недавний конфликт продемонстрировал наличие у Тегерана сильных союзников, включая Москву. И поблагодарил Россию за поддержку. Прямые переговоры Вашингтона и Тегерана должны были пройти на прошлой неделе. Но Иран в последний момент отказался от встречи, поскольку Пентагон продолжил блокаду Ормузского пролива.

Егор Парфенов, Екатерина Вихарева