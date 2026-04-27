Французские тюремщики бастуют из-за перенаселения тюрем и нехватки персонала

Во многих исправительных заведениях Франции прошли забастовки. По призыву профсоюза охранников тюрем UFAP-UNSA работники протестовали против переполненности тюрем и хронической нехватки персонала.

С самого утра профсоюз стал размещать в соцсети X информацию о происходящем. Сотрудники тюрем и следственных изоляторов устраивали митинги и блокировали входы, ограничивая этапирование заключенных. Акции прошли в таких городах, как Лион, Валанс, Бурж, Экрув, Труа, Амьен и других.

Как сообщает Le Monde, последние несколько месяцев тюремные охранники и директора тюрем настойчиво привлекали внимание к тому, что тюремная система страны находится на грани краха. В конце января Совет Европы осудил состояние французских тюрем, которые переполнены. Условия в них СЕ назвал антисанитарными.

Согласно официальным данным, общий уровень заполняемости тюрем по состоянию на 1 марта составил 137,5%, это более 87 тыс. заключенных на менее чем 63,5 тыс. мест. Ситуация во Франции — одна из худших в Европе, хуже положение только в Словении и на Кипре.

