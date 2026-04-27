В Дагестане более 7 тысяч пострадавших от паводка получили выплаты

Правительство Дагестана ускорило выплату компенсаций жителям, чьи дома пострадали в результате масштабного паводка, охватившего республику в начале апреля. По последним данным профильного ведомства, финансовую помощь получили уже 7 654 пострадавших, сообщили в кабмине республики.

Заместитель председателя правительства региона Абдурахман Махмудов на профильном совещании акцентировал внимание на устранении бюрократических барьеров, которые до недавнего времени затрудняли доведение средств до граждан. Основными препятствиями чиновники назвали отсутствие точных адресов в зонах бедствия, сложности с подтверждением постоянного проживания в сельской местности, а также нехватку правоустанавливающих документов на многие домовладения.

Власти потребовали от глав сельских поселений активнее использовать данные из похозяйственных книг, которые официально подтверждают факт проживания граждан, даже при отсутствии соответствующих штампов в паспортах. Одновременно с этим администрациям муниципальных образований поручили усилить разъяснительную работу среди населения по вопросам оформления недвижимости. К процессу обработки заявлений в Махачкале, где нагрузка на органы социальной защиты оказалась максимальной, привлекли дополнительных специалистов из других муниципалитетов республики.

Ситуация с подтоплениями, вызванными мощными ливнями, привела к введению в регионе режима чрезвычайной ситуации. По предварительным оценкам, стихия нанесла ущерб более чем 6 200 частным домовладениям и хозяйственным объектам. В наиболее сложных случаях ущерб оценивают специальные комиссии, а государственная поддержка предусматривает не только единовременные выплаты, но и компенсации за частичную или полную утрату имущества первой необходимости, размеры которых достигают нескольких десятков и сотен тысяч рублей в зависимости от тяжести повреждений.

Дополнительным каналом поддержки стали благотворительные фонды, в том числе «Надежда» и «Инсан». Власти республики поручили муниципалитетам оперативно передать списки наиболее социально уязвимых граждан для адресной работы через эти организации. Руководитель фонда «Надежда» Мурад Керимов подтвердил получение запросов от администраций и пообещал завершить формирование списков тех, кто лишился документов на жилье, в кратчайшие сроки.

Правительство Дагестана продолжает работу по совершенствованию нормативной базы, чтобы максимально упростить получение компенсаций для жителей, оказавшихся в зоне стихийного бедствия, в условиях продолжающейся ликвидации последствий наводнения.

Станислав Маслаков