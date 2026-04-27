Путин: успехи дзюдоистов из Петербурга в бизнесе закономерны

Президент России Владимир Путин обратил внимание, что уроженцы Санкт-Петербурга, занимающиеся дзюдо, нередко добиваются успехов в общественной жизни, военном деле и бизнесе. Это явление глава государства назвал закономерным.

Наблюдением президент поделился при награждении орденом Почета коллектива Региональной федерации дзюдо Санкт-Петербурга. Церемония состоялась в многофункциональной спортивной школе олимпийского резерва имени Анатолия Рахлина — заслуженного тренера России по дзюдо. Он более 10 лет тренировал Владимира Путина. Его сын Михаил Рахлин возглавляет награжденную сегодня президентом петербургскую федерацию.

«Немало ленинградцев и петербуржцев, занимавшихся дзюдо, добиваются не только в спорте, но и в общественной жизни, в военном деле, в бизнесе успехов, и это, думаю, закономерно»,— сказал президент на вручении награды. Он напомнил о давней истории увлечения данным единоборством в Санкт-Петербурге. «Я справочки посмотрел, честно говоря, сам об этом не знал,— поделился Владимир Путин.— С 1929 года культивируется дзюдо в Ленинграде, а потом и в Петербурге».

Президент также обрадован тем, что количество занимающихся дзюдо в городе постоянно растет. «В одном только Санкт-Петербурге 19 спортшкол и более 3,5 тыс. детей, которые выбрали, как мы знаем с вами хорошо, "мягкий путь" Дзигоро Кано (японский мастер боевых искусств, создатель дзюдо .— "Ъ"),— сказал глава государства.— Выбрали, говоря словами самого мастера, быть не лучше кого-то, а лучше, чем сам был вчера».

Российские дзюдоисты подтвердят статус сильнейших на предстоящих отборах на летнюю Олимпиаду 2028 года, убежден Владимир Путин.

