За 2025 год в Калининградской области незаконно вырубили деревьев на 61 млн рублей

В Калининградской области за 2025 год провели более 3500 мероприятий по патрулированию лесов. В результате этих проверок выявили 58 фактов нарушений требований лесного законодательства, сообщила министр природных ресурсов и экологии региона Оксана Астахова на оперативном совещании правительства региона. По ее словам, объем незаконно вырубленной древесины — 1 000 кубических метров на сумму 61 млн рублей.

В Калининградской области за год выявили 55 фактов незаконной рубки деревьев

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Калининградской области за год выявили 55 фактов незаконной рубки деревьев

Она отметила, что во время патрулирования специалисты выявили 55 фактов незаконной рубки.

«Работа по выявлению и пресечению нарушений будет продолжена и дальше должными темпами», — отметила министр.

