РБК: правительство поддержало увеличение пошлин за гражданство России в 12 раз

Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала проект Минфина, который предполагает увеличение пошлин для мигрантов в 12 раз. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Собеседники издания уточнили, что, согласно проекту, пошлина за прием в российское гражданство и выход из него вырастет с 4,2 тыс. до 50 тыс. руб. Визы для въезда в Россию и выезда из нее предполагается увеличить с 1,2 тыс. до 2 тыс. руб., для многократного пересечения границы — с 1,92 тыс. до 6 тыс. руб.

Пошлина за выдачу разрешения на временное проживание, согласно документу, вырастет с 1,92 тыс. до 15 тыс. руб., ВНЖ — с 6 тыс. до 30 тыс. руб. Для иностранцев, приехавших получать образование, такие разрешения будут стоить 8 тыс. руб. вместо 1,92 тыс. руб. С 12 тыс. до 15 тыс. руб. вырастет стоимость разрешений на привлечение и использование иностранных работников. Кроме того, за замену испорченного или утраченного документа о временном проживании планируется взимать 5 тыс. руб.

Минфин также предложил ввести новые пошлины, сообщил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Если проект примут, то замена ВНЖ будет стоить 6 тыс. руб., выдача дубликата разрешения на временное проживание, включая образовательные цели — 5 тыс. руб.

По словам господина Груздева, ожидается, что благодаря повышению пошлин и появлению новых сборов в сфере миграции дополнительные доходы бюджета составят 7,6 млрд руб. с 1 июля 2026 года и 15,8 млрд руб. в год с 1 января 2027-го.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что повышение пошлин необходимо из-за значительных финансовых затрат органов внутренних дел, сообщили источники РБК. Авторы проекта отметили, что за рубежом пошлины для въезда и пребывания иностранцев выше, чем в России, и достигают €90 (около 7,9 тыс. руб.).