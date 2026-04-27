В Ленобласти началось строительство КПО «Рахья»

В Ленинградской области дан старт строительству комплекса по переработке отходов «Рахья». Новый объект мощностью 300 тыс. тонн ТКО в год будет обслуживать Всеволожский и Кировский районы. В паре с уже действующим КПО «Кингисепп» площадки смогут обрабатывать около 80% всех отходов региона, сообщили в правительстве Ленобласти.

Проект направлен на достижение целей национального проекта «Экология»

Проект направлен на достижение целей национального проекта «Экология»

Фото: Администрация Ленинградской области

Проект направлен на достижение целей национального проекта «Экология»

Фото: Администрация Ленинградской области

КПО «Рахья» станет вторым объектом по переработке твердых коммунальных отходов, реализуемым региональным оператором АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» при поддержке правительства региона и ППК «Российский экологический оператор». Первый комплекс — КПО «Кингисепп» — уже введен в эксплуатацию.

Сроки завершения строительства и объем инвестиций в проект будут уточнены региональным оператором.

Кирилл Конторщиков

