ФПК увеличила чистую прибыль по МСФО в 2025 году почти на 30%

Чистая прибыль АО «Федеральная пассажирская компания» (дочерняя компания РЖД) по МСФО выросла в 2025 году выросла на 29%. Она составила 34 млрд руб. Годом ранее этот показатель составлял 26,4 млрд руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчет компании.

Выручка ФПК за прошлый год составила 450,1 млрд руб., что на 14,6% больше показателя 2024 года. В отчете отметили, что на увеличение выручки повлияли несколько факторов: индексация тарифа на 11,6% с 1 декабря 2024 года, индексация тарифов на 11,4% с 1 декабря прошлого года, изменение системы субсидирования и тарифообразования, а также рост тарифа на международные перевозки пассажиров.

EBITDA ФПК достигла 83,8 млрд руб. Это на 23,9% больше, чем в прошлом году. Рентабельность по EBITDA увеличилась с 17,2% до 18,6%. Чистый долг компании вырос в 1,7 раза и достиг 86,5 млрд руб. Капитальные затраты компании составили 83,5 млрд руб., что на 13,3% больше, чем в 2024 году.