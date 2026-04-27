В Чувашии назначили нового прокурора Моргаушского района

В Чувашии новым прокурором Моргаушского района стал советник юстиции Эдуард Сокрашкин. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Он окончил юридический факультет Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова.

Службу в органах прокуратуры начал в 2008 году с должности помощника Шумерлинского межрайонного прокурора. Работал в прокуратурах Моргаушского и Аликовского районов, Ленинского района Чебоксар, а также в аппарате прокуратуры республики. С 2025 года занимал пост заместителя прокурора Чебоксарского района.

Анна Кайдалова