Побывали в роли спасателей и пожарных: для юных нововоронежцев организовали выставку спецтехники

В Нововоронеже прошел «Урок мужества», посвященный 40-летию чернобыльских событий. Мероприятие объединило поколения разных лет — воспитанников детских садов, школьников, студентов Нововоронежского политехнического института — филиала НИЯУ МИФИ, ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Фото: Ольга Мартынова

«Урок мужества» получился необычным, и проходил не в стенах учебного класса, а под открытым небом. Огнеборцы специального отдела №14 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 72 МЧС РФ» и специалисты нововоронежского филиала Аварийно-технического центра Росатома развернули современную технику, которая применяется при ликвидации последствий техногенных аварий.

Все желающие могли изучить «начинку» машин радиационной разведки, газоспасательного отделения, водолазной службы, пожарного расчета. Спасатели показали, как пользоваться спектрометрами, дозиметрами-радиометрами, ручными гидравлическими аварийно-спасательными инструментами, рациями. Дети и подростки с большим интересом примеряли каски и специальные защитные костюмы.

«Атомщики извлекли уроки из чернобыльских событий. Сегодня Россия последовательно повышает безопасность действующих атомных станций и совершенствует проекты новых станций, которые сооружаются в том числе за рубежом. Ученые посчитали, что вероятность подобной аварии — один раз в миллион лет, т. е. фактически равна нулю. Безопасность наших энергоблоков признается мировым сообществом», — отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

В Нововоронеже насчитывается почти 800 человек, прошедших чернобыльскую площадку, из них более 140 специалистов Нововоронежской АЭС. Большинство ликвидаторов отмечены высокими государственными наградами — орденами и медалями: только «Ордена Мужества» удостоены 22 нововоронежца.

«Нововоронежская АЭС одна из первых АЭС, направивших своих сотрудников из отдела радиационной безопасности, цеха дезактивации для помощи коллегам-атомщикам. И я был в их числе. Чернобыль дал мощный импульс развитию систем безопасности, в корне изменился подход к проектированию АЭС. Например, появились ловушки расплава, которые сегодня являются ключевым элементом пассивной системы безопасности АЭС», — рассказал ветеран-атомщик Николай Сачков, долгое время работавший в отделе радиационной безопасности НВАЭС.

«Такое мероприятие, где все можно потрогать своими руками, задать вопросы напрямую, позволяет наглядно убедиться в том, что атомные технологии — это технологии будущего. Работа в энергетике мне кажется перспективной, поэтому я хочу развиваться в ней и мне здесь все интересно», — рассказал студент 2 курса Нововоронежского политехнического института — филиала НИЯУ МИФИ Егор Резницкий.

Инициаторами проведения памятной акции более 10 лет выступают профсоюзный комитет Нововоронежской АЭС, ветераны-атомщики, ветераны-чернобыльцы.