Новгородцев предупредили об опасности падения деревьев и заборов из-за ветра

В Великом Новгороде коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий и усиления ветра. Об этом сообщил мэр города Александр Розбаум.

«Прошу всех при нахождении на улице соблюдать меры безопасности, не парковать личный транспорт около деревьев и заборов»,— сообщил Александр Розбаум в своем канале в Max.

По данным городской администрации, сотрудники муниципальных служб «Городское хозяйство» и «Парки Великого Новгорода», а также компания «Солид» занимаются уборкой веток, листвы и случайного мусора.

Матвей Николаев

