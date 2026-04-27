«Изумруду» ищут новую оправу

В Челябинске продается здание реабилитационного центра, где раньше располагался санаторий «Изумруд». Недвижимость площадью 7 тыс. кв. м и участок в 1,7 га в Шершневском бору выставлены за 450 млн руб. Раньше «Изумруд» считался одним из лучших санаториев Челябинска и принадлежал группе ЧТПЗ. Участники рынка недвижимости считают цену объекта адекватной, однако сомневаются, что в регионе найдется желающий приобрести его. По их словам, потенциальному собственнику придется крупно вложиться в его перепрофилирование и переоснащение. Эксперты из отрасли медицины считают, что здание подойдет для универсальной больницы или медцентра широкого профиля.



Объявление о продаже здания в Шершневском бору, где ранее функционировал санаторий «Изумруд», опубликовано на сайте «Авито». К покупке предлагается комплекс из четырехэтажного здания площадью 7 тыс. кв. м, вспомогательных сооружений, инфраструктуры, а также территория в 1,7 га. Стоимость недвижимости и участка оценили в 450 млн руб.

По данным объявления, в комплексе есть гараж, оборудованный пищеблок, зимний сад, конференц-зал, сауна и бассейн. Продавец заявляет, что помещения в хорошем состоянии.

В последнее время в здании функционировал реабилитационный центр клиники «Вся медицина». Санаторий «Изумруд», принадлежавший в советское время Челябинскому трубопрокатному заводу (ЧТПЗ), считался одним из лучших в Челябинске.

В ходе реструктуризации активов санаторий перешел к АО «Медицинский центр ЧТПЗ», которое, в свою очередь, в 2020 году было преобразовано в АО «Клиника „Вся медицина“». В 2021 году группа ЧТПЗ была продана Трубной металлургической компании. Однако «Вся медицина» не вошла в сделку, поскольку годом ранее ЧТПЗ вышел из состава ее учредителей.

Сегодня, по данным «СПАРК-Интерфакс», комплекс санатория «Изумруд» числится в качестве подразделения АО «Клиника „Вся медицина“».

АО «Клиника „Вся Медицина“» — компания, владеющая одним из крупнейших частных медицинских центров Челябинска. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка организации за 2025 год составила 663,4 млн руб., чистая прибыль — 96,5 млн руб. Состав акционеров не раскрывается. Генеральный директор — Наталья Багницкая.

В АО «Клиника „Вся медицина“» не смогли прокомментировать продажу зданий. Сотрудник, который был назван корреспонденту как ответственный за общение с прессой, посоветовала обратиться непосредственно к гендиректору компании Наталье Багницкой. Дозвониться до нее не удалось.

Основатель агентства недвижимости R.I.C.H. Максим Фридман рассказал, что владельцы комплекса продают объект из-за изменения бизнес-модели. По его словам, цена с учетом площади и локации не самая высокая.

«Объект хорошо известен на рынке. Комплекс зданий находится в одной из лучших локаций Челябинска — внутри соснового бора, рядом с водохранилищем. Объект подходит для какого-то серьезного проекта, который бы своим масштабом соответствовал приобретаемому комплексу. Это может быть частная закрытая клиника, больница, реабилитационный центр или же бизнес, связанный с индустрией гостеприимства. Теоретически там можно сделать апартаменты. Другое дело, что даже такой объект, находящийся в хорошем состоянии, потребует обновления, ремонта инфраструктуры, переделки интерьера. Учитывая площадь здания, это потребует больших затрат. Возможно, это единственная причина, по которой объект еще не продан»,— считает Максим Фридман.

Специалист по коммерческой недвижимости Лев Шпайзман также считает, что желающих купить здание будет немного.

«Дело, возможно, не в цене. Она вполне адекватна и локации, и характеристикам объекта. Другое дело, что объекты с такой общей стоимостью, площадью и определенным назначением в случае покупки под какой-то проект потребуют инвестиций, сопоставимых с ценой приобретения. По этой причине они всегда продаются достаточно долгое время, поскольку реальных интересантов не так много»,— считает эксперт.

По мнению Льва Шпайзмана, ситуация усложняется общим падением рынка и нежеланием бизнеса вкладывать большие деньги в серьезные проекты. Эксперт пришел к выводу, что покупатели могут найтись среди крупных федеральных игроков в медицинской отрасли, однако неизвестно, кто из них действительно готов зайти в Челябинскую область.

Основатель и совладелец «Стомпрактика.рф» Дмитрий Серов считает, что здание бывшего «Изумруда» не подходит для размещения узконаправленного медицинского бизнеса.

«В нем адекватнее разместить универсальную клинику, больницу, медицинский центр широкого профиля. 7 тыс. кв. м — это прекрасный объем, но далеко не каждый заметный федеральный игрок на рынке частной медицины планирует свою региональную экспансию именно в таком формате. Такую площадь еще надо „смочь потянуть“»,— рассуждает Дмитрий Серов.

Дмитрий Моргулес