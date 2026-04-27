Паводок завершен в Саратовской области

На малых реках Саратовской области паводковый период фактически завершен, сообщают специалисты. Однако экстренные службы продолжают функционировать в режиме повышенной готовности, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Фото: Марина Окорокова

Особое внимание уделяется волжской береговой линии. По предварительным оценкам, он подъем воды превысит средние значения. Вопрос возможных подтоплений находится на постоянном контроле профильного министерства, экстренных служб и глав прибрежных районов.

Руководителям муниципалитетов поручено усилить разъяснительную работу с населением. Главы районов обязаны оперативно информировать граждан об изменениях обстановки.

Нина Шевченко