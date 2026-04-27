Северный обход Пскова строят по технологии Крымского моста
Строительство Северного обхода Пскова ведется с применением технологии, ранее использованной при возведении Крымского моста. Центральным элементом проекта станет новый мост через реку Великую, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Проект реализуется при поддержке президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни». Наиболее технологически сложный этап — возведение моста через Великую. В настоящее время строители устанавливают четвертую и пятую русловые опоры, всего их будет шесть.
«Такая технология успешно применялась при возведении Крымского моста. Она позволяет не только сократить сроки выполнения работ, но и минимизировать воздействие на реку, а главное, сделать конструкцию надежной»,— пояснил Михаил Ведерников.
Одновременно ведется строительство путепроводов. Их подходы формируют из бетонных блоков с применением армогрунтовых насыпей и подпорных стен, что обеспечивает устойчивость и долговечность сооружений даже в стесненных условиях.