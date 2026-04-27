Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Петрозаводске расселят четыре аварийных дома

В Петрозаводске объявили торги на право заключения соглашения о комплексном развитии территории застройки. Об этом сообщила глава города Инна Колыхматова.

В Петрозаводске планируют расселить 41 аварийную квартиру

В Петрозаводске планируют расселить 41 аварийную квартиру

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Петрозаводске планируют расселить 41 аварийную квартиру

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По ее словам, в границах рассматриваемого участка находятся четыре многоквартирных дома, признанных аварийными и подлежащих расселению с последующим сносом. Речь идет о зданиях на улице Крупской, 44, 50 и 52, а также на Первомайском проспекте, 7. Всего под расселение попала 41 квартира.

Как уточнила госпожа Колыхматова, по завершении строительства девелопер безвозмездно передаст в собственность города нежилые помещения площадью не менее 170 кв. м, а также обустроит современную спортивную площадку.

Матвей Николаев

