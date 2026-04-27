Центр Петербурга остановился из-за перекрытий

Центральные улицы и набережные Санкт-Петербурга оказались практически полностью остановлены. Невский проспект, Садовая, Большая и Малая Морские, Большая Конюшенная и прилегающие к ним магистрали встали в глухих заторах. Причиной транспортного коллапса стали масштабные перекрытия.

Ожидается, что перекрытия будут действовать до завершения официальных мероприятий с участием главы государства

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Ожидается, что перекрытия будут действовать до завершения официальных мероприятий с участием главы государства

По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробки в городе достигли 4–5 баллов, что на 1 балл выше обычного для этого времени суток. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Центральном районе. Движение практически полностью остановлено на подъездах к Дворцовой и Сенатской площадям, а также к Марсову полю.

Наряды ДПС перекрыли въезды на Дворцовый, Троицкий, Литейный и Большеохтинский мосты. На прилегающих набережных скопились бордовые пробки. Движение в сторону Благовещенского моста также перекрыто, в сторону Литейного — частично открыто, но там образовались серьезные заторы.

Кирилл Конторщиков