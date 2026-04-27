В Ленобласти 13 тысяч человек остались без света после снежного шторма

В Ленинградской области без электроснабжения остаются 13 тыс. человек в 233 населенных пунктах. На пике отключений, зафиксированном накануне вечером, без света находились 29,5 тыс. жителей в 308 населенных пунктах. Причина — налипание мокрого снега и шквалистый ветер с порывами до 18 м/с. Энергетики планируют завершить основные восстановительные работы до конца дня, сообщают региональные власти.

Жителям региона рекомендовано соблюдать меры предосторожности вблизи оборванных проводов

Жителям региона рекомендовано соблюдать меры предосторожности вблизи оборванных проводов

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Жителям региона рекомендовано соблюдать меры предосторожности вблизи оборванных проводов

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Аварийные отключения затронули преимущественно Гатчинский, Кингисеппский, Сланцевский и Ломоносовский районы. На провода и опоры ЛЭП падают в том числе здоровые деревья за охранной зоной линий. Специалисты отмечают, что основной урон нанесен не сухостоем, а налипанием мокрого снега на ветви.

К ликвидации последствий стихии привлечено 108 бригад: 281 специалист и 131 единица техники.

Кирилл Конторщиков

