Две трети жителей Ижевска высказались категорически против шестидневки

Большинство жителей Ижевска, работающих пять дней в неделю, не готовы перейти на шестидневку: категорически против такого режима высказались 66% респондентов. Это следует из апрельского опроса сервиса SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Поводом для исследования стала идея бизнесмена Олега Дерипаски, предложившего россиянам работать с 08:00 до 20:00 шесть дней в неделю. Лишь 21% опрошенных согласились бы трудиться в подобном графике, если шестой день будет оплачен по стандартной ставке.

Мужчины поддерживают идею удлиненной недели чаще женщин: 25% против 17%. При этом с возрастом желание жертвовать выходными снижается: среди сотрудников до 35 лет согласны 21%, а среди тех, кому за 45, — 16%. Высшее образование тоже уменьшает энтузиазм — 18% против 24% среди обладателей среднего профессионального.

Среди зарабатывающих свыше 150 тыс. руб. в месяц сторонников шестидневки оказалось больше (21%), чем среди граждан с доходом до 100 тысяч (14%).