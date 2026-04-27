Прокуратура организовала проверку после пожара в столовой ижевской школы

Прокуратура Устиновского района Ижевска организовала проверку после возгорания в столовой школы №93 сегодня утром. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе проверки будет дана оценка деятельности образовательной организации по соблюдению прав несовершеннолетних на охрану их жизни и здоровья во время образовательного процесса», — говорится в сообщении.

Напомним, пожар произошел около 10:00. К приезду пожарных возгорание затухло самостоятельно. Поврежден натяжной потолок на площади 65 кв. м. Проводилась эвакуация учащихся и сотрудников школы. Причины возгорания устанавливаются.