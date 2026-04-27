В Новосибирской области 117 населенных пунктов остались без света после шторма

В результате шторма в ночь на 27 апреля в Новосибирской области произошло нарушение электроснабжения в 117 населенных пунктах 12 муниципальных образований. Под отключение попали более 4,5 тыс. тыс. жилых домов, сообщил начальник ГУ МЧС региона Виктор Орлов на оперативном совещании в областном правительстве.

По его словам, было зафиксировано 22 случая повреждения кровель или зданий на территории Чистоозерного, Купинского районов, а также Северного муниципального округа.

Глава минЖКХ и энергетики региона Евгений Назаров сообщил, что в устранении последствий шторма были задействованы 65 человек и 12 единиц техники. Министр уточнил, что утром 27 апреля без электроэнергии оставались свыше 5,7 тыс. человек.

«Максимально быстро вместе с минфином рассмотрите заявки для оказания помощи муниципалитетам», – поручил губернатор Андрей Травников своему заместителю Олегу Клемешеву.

По данным Западно-Сибирского УГМС, в ночь на 28 апреля температура воздуха в Новосибирской области опустится до +3 градусов, местами до -2 градусов. Днем прогнозируется потепление до +19 градусов, без осадков. Порывы ветра — до 14 м/с.

Александра Стрелкова