Бывшего главу «Пластик Лоджик» Галкина приговорили к девяти годам за растрату

Гагаринский суд Москвы признал бывшего гендиректора «Пластик Лоджик» Бориса Галкина виновным в растрате более 6 млрд руб. под видом производства гибких планшетов. Его приговорили к девяти годам колонии общего режима, а также назначили штраф 15 млн руб., сообщил ТАСС один из участников процесса.

По словам собеседника агентства, по делу полностью удовлетворен гражданский иск на сумму 6,7 млрд руб. Во время прений защита подсудимого просила оправдать Галкина. Гособвинение требовало приговорить его к 9,5 года колонии.

Как установлено судом, с декабря 2011 года по март 2021-го зампред правления «Роснано» Юрий Удальцов вместе с инвестдиректором инвестиционного дивизиона компании Николаем Тычининым, Борисом Галкиным и неустановленными лицами под видом реализации проекта «пластиковой электроники нового поколения» растратили деньги «Роснано». Всего, по оценкам Генпрокуратуры, ущерб превысил 6,67 млрд руб. — эту сумму направили группе иностранных компаний Plastic Logic. В ведомстве поясняли, что соучастники не собирались развивать указанные технологии.

По данным следствия, в 2015-2016 годах Борис Галкин заключил пять договоров займа с «Роснано», направил деньги на финансирование завода в Германии — «Пластик Лоджик ГМБХ», после чего уволился. Один из участников процесса рассказал ТАСС, что в итоге Галкину вменили все деньги, которые «Роснано» перечислило на развитие проекта после его увольнения в 2021 году, «в том числе и те, которые оно отправляло самостоятельно со своего расчетного счета напрямую иностранным компаниям, входящим в проект».

О причастности Бориса Галкина к растрате стало известно в октябре 2024 года. Уголовное дело выделили в отдельное производство, оно насчитывает 60 томов, пишет ТАСС. В июне 2025-го заочно арестовали Николая Тычинина и Юрия Удальцова. Также в розыск объявлены бывшие топ-менеджеры «Роснано» Ирина Рапопорт и Олег Киселев, их обвиняют в особо крупном мошенничестве.

«Пластик Лоджик» — компания «Роснано», созданная в 2010 году при реализации совместного проекта с ирландской Plastic Logic для строительства завода по производству гибких дисплеев в Зеленограде. К 2012 году «Роснано» выкупило 43,84% акций «Пластик Лоджик», а позднее получило полный контроль над компанией. В 2011 году тогдашний глава «Роснано» Анатолий Чубайс презентовал идею гибкого планшета для школьников, однако до конца ее довести не удалось.