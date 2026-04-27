Прокуратура опротестовала размещение высотки на уфимской улице Зорге

Прокуратура Башкирии объявила протест на постановление мэрии Уфы об утверждении проектов планировки и межевания территории в границах улиц Рихарда Зорге, братьев Кадомцевых и проектируемого проезда. Поводом для реакции надзорного ведомства стали результаты проверки, которая установила, что документы допускают повышенную загруженность дошкольных и общеобразовательных учреждений. Информацию информированных источников «Ъ-Уфа» подтвердили в пресс-службе мэрии.

Проекты планировки и межевания предусматривают, в числе прочего, строительство жилого комплекса на 685 человек на месте снесенного центра социальной поддержки населения на Рихарда Зорге, 33. В декабре прошлого года мэрия утвердила документацию на основании обращения ООО «Специализированный застройщик СУ-1 Зорге».

В приложениях к постановлению администрации говорится, что нагрузка на детские сады увеличится с нынешних 204 до 245 мест, на школы — с 543 до 653 мест.

Как заявили «Ъ-Уфа» в пресс-службе мэрии, специалисты профильного подразделения проанализировали доводы прокуратуры. Также там подчеркнули, что потребность в социальных объектах обеспечивает исполнение застройщиком принятых на себя обязательств в рамках соглашений компании с образовательными учреждениями города.

Администрация направила в адрес прокуратуры свой аргументированный ответ, пояснили в муниципалитете.

Идэль Гумеров