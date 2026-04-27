Убыток чувашского «Химпрома» в I квартале 2026 года составил 309,9 млн рублей

ПАО «Химпром» из Новочебоксарска по итогам января—марта этого года получило чистый убыток в размере 309,9 млн руб. по РСБУ. Годом ранее компания показывала прибыль в 149,7 млн руб., следует из бухгалтерской отчетности компании.

Выручка за год сократилась на 23,9% и составила около 2,9 млрд руб. Валовая прибыль уменьшилась почти в 1,8 раза, до 777 млн руб.

В отчетном периоде управленческие и коммерческие расходы превысили валовую прибыль, что привело к убытку от продаж.

Анна Кайдалова