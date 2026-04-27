В первом квартале года в агломерации ввели рекордный объем складов

По данным аналитиков NF GROUP, в первом квартале 2026 года объем ввода качественной складской недвижимости классов A и B в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составил 163 тыс. кв. м, что стало рекордным значением для аналогичных периодов за всю историю наблюдений. При этом объем сделок в данном сегменте сократился почти вдвое год к году — до 23 тыс. кв. м.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По итогам января-марта 2026 года общий объем качественного складского предложения в Петербурге и Ленобласти достиг 6,35 млн кв. м, увеличившись на 3% по сравнению с концом 2025 года и на 13% относительно аналогичного периода 2025 года. Из этого объема 4,62 млн кв. м приходится на объекты класса А, а 1,73 млн кв. м — на объекты класса B. Предложение в формате light industrial составило 145 тыс. кв. м, что на 5% выше прошлогоднего показателя.

Введенный объем уже составляет 39% от прогнозируемого на весь 2026 год ввода. На фоне роста нового предложения средневзвешенная ставка аренды складской недвижимости класса A к концу квартала составила 10,7 тыс. руб. за кв. м в год, что на 2% ниже уровня конца 2025 года.

По словам Ильи Князева, директора департамента индустриальной и складской недвижимости NF GROUP в Санкт-Петербурге, деловая активность на рынке в начале года была сдержанной, доля свободных площадей в регионе с учетом субаренды достигла 3,6% против 1,8% на конец 2025 года.

«До конца 2026 года рынок складской недвижимости Санкт-Петербургской агломерации, вероятно, будет развиваться в условиях более сдержанного спроса и постепенного роста объема свободных площадей. Хотя рост объема доступного предложения не означает резкого ухудшения рыночной ситуации: вакантность остается умеренной, однако у арендаторов появляется больше возможностей для выбора и переговоров»,— отмечает эксперт.

Александра Тен