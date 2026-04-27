В Башкирии студенту-сироте выдали квартиру после вмешательства прокуратуры

Студенту уфимского филиала Волжского государственного университета водного транспорта, оставшемуся без попечения родителей, выдали квартиру после вмешательства Уфимской транспортной прокуратуры, которая обратилась с иском в суд.

Как сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, установлено, что житель Белорецкого района в несовершеннолетнем возрасте остался без попечения родителей. Его включили в список граждан, имеющих право на бесплатное жилье, но квартиру по достижении 18-летия он не получил.

Нарушение прав обучающегося стало поводом для иска.

Майя Иванова