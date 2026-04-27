МТС Банк объявил о присоединении к программе лояльности маркетплейса Ozon «Зеленая цена». C 4 мая держатели дебетовых карт МТС Деньги смогут приобретать товары на площадке Ozon по специальным сниженным ценам, аналогичным по условиям с Ozon Банком. Программа «Зеленая цена» работает по модели прямых инвестиций: банк софинансирует скидки для своих клиентов, а маркетплейс направляет эти средства на прямое снижение стоимости товаров. Уровень скидки по картам всех партнеров программы будет одинаковым. Интеграция в программу «Зеленая цена» делает карту МТС Деньги универсальным инструментом для повседневных покупок, который позволяет получить не только кешбэк, но и скидки на привычных для пользователя витринах, уверены в компании.

На маркетплейсе «М.Видео» запущена трансграничная торговля, компания будет продавать товары от продавцов из стран дальнего зарубежья, включая Китай, Гонконг и ОАЭ, пишут «Ведомости». На начальной стадии речь идет об электронике — смартфонах и устройствах крупных международных брендов, в том числе Apple и Samsung, говорится в материале. За счет этого ретейлер рассчитывает расширить ассортимент и усилить ценовое предложение.

Lamoda купила 90% в ООО «Фаст фэшн», которое управляет брендом женской одежды Selfmade. Об этом “Ъ” сообщили в Lamoda. Это первая M&A-сделка онлайн площадки. Остальные 10% «Фаст фэшн» сохранит за собой основатель Selfmade Татьяна Куценко, она же останется гендиректором. Сумму сделки стороны не раскрывают. Selfmade основан в 2017 году. У бренда есть пять розничных магазинов в Москве и Санкт-Петербурге.