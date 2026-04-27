В Дагестане поток грузовиков на границе с Азербайджаном вырос на 10%

Таможенники на российско-азербайджанском участке границы в Дагестане оформили около 90 тыс. грузовых автомобилей в первом квартале 2026 года, что практически на 10% выше показателя прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Увеличение объемов товарооборота в автомобильных пунктах пропуска в регионе деятельности Дагестанской таможни фиксируется ежегодно: в первом квартале 2024 года границу пересекло 80,9 тыс. транспортных средств, в 2025 году — 81,5 тыс., а в 2026 году — 89,2 тыс.

На этом участке границы находится один из самых загруженных автомобильных пунктов пропуска страны — Яраг-Казмаляр, на котором зафиксирован самый большой рост потока машин за первый квартал 2026 года — на 12,5% в сравнении с первым кварталом прошлого года. В многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) Тагиркент-Казмаляр реализуется концепция перспективного пункта пропуска, и функционирует система электронной очереди для грузовиков. Внедрение технологий позволило увеличить количество оформленных транспортных средств — по сравнению с прошлым годом поток вырос на 7,5%.

Реконструкция пункта Яраг-Казмаляр после 2023 года значительно повысила его пропускную способность до 1400 транспортных средств в сутки, что более чем в три раза превышает прежний уровень. В 2025 году пропускная способность увеличилась на 11% до 640 грузовых машин в сутки. В целом по границе с Азербайджаном с 2021 года пропускная способность выросла более чем в четыре раза — с 400 до 1700 грузовых транспортных средств в сутки.

Товарооборот между Россией и Азербайджаном в 2025 году достиг $4,9 млрд, продемонстрировав стабильный рост. За первые три месяца 2026 года объем торговли составил около $750 млн. В общем товарообороте значительную часть занимает торговля сельхозпродукцией.

Рост грузового потока обусловлен улучшением транспортной инфраструктуры и модернизацией пунктов пропуска. В 2022 году был запущен круглосуточный пункт пропуска «Ново-Филя», а в 2023 году открылся обновленный пункт «Тагиркент-Казмаляр». Реконструкция Яраг-Казмаляра в 2023 году позволила увеличить пропускную способность до 1400 транспортных средств в сутки благодаря созданию новых полос и расширения территорий. Электронная очередь в Тагиркент-Казмаляре и оптимизация процедур в Ново-Филя снижают время ожидания и повышают эффективность работы. Дагестан укрепляет сотрудничество с Азербайджаном, что способствует росту товарооборота: в 2024 году товарооборот составил $17,47 млн.

Станислав Маслаков