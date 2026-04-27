«Петролеспорт» начал обслуживать контейнерный сервис в сообщении с Латинской Америкой

Морской многофункциональный терминал «Петролеспорт» (ПЛП, расположен в Большом порту Санкт-Петербург, входит в стивидорный холдинг ГК «Дело» Глобал Портс) начал обслуживать регулярный контейнерный сервис, который связывает Санкт-Петербург с портами Бразилии.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Сервис создает для клиентов Глобал Портс дополнительные возможности экспортных и импортных грузоперевозок между Россией и странами Латинской Америки.

Оператор сервиса – судоходная компания M-Line (входит в транспортно-экспедиторскую компанию «Модуль»). На маршруте работает контейнеровоз MYD TIANJIN вместимостью 1 100 TEU. В будущем планируется постановка на маршрут еще одного судна. В Бразилии порты ротации включают Паранагуа, Итажаи, Рио-Гранде и Сантос. Транзитное время составляет 30-35 суток.

В экспортном направлении контейнеровозы будут перевозить битум, технический углерод, каучук, целлюлозу, сталь. В импортном – кофе, арахис, мясную продукцию, химические вещества для промышленности и косметики, сельскохозяйственную технику.

M-Line является давним партнером Глобал Портс. Линия обеспечивает контейнерные перевозки между терминалами ПКТ, ПЛП, УЛКТ и портами Индии, Китая и Египта, а также осуществляет доставку неконтейнерных, в том числе, сложных проектных грузов.

Справка о компании: Глобал Портс – ведущий оператор контейнерных и многофункциональных терминалов на российском рынке по пропускной способности и контейнерному грузообороту. Терминалы Глобал Портс расположены в Балтийском и Дальневосточном бассейнах, ключевых регионах внешнеторговых грузопотоков. Глобал Портс управляет пятью морскими и одним тыловым контейнерными терминалами в России. Основным акционером Глобал Портс является группа компаний «Дело», крупнейший российский транспортно-логистический холдинг, который владеет и управляет сетью морских и железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров, фитинговых платформ и собственным флотом. С дополнительной информацией о Глобал Портс можно познакомиться на сайте и в официальных каналах ГК «Дело» в Telegram и Max. «M-Line» – морская контейнерная линия, первым реализованным deep sea сервисом которой стал «MIREX», с 2022 года соединяющий порт Санкт-Петербург с Индией. «M-Line» также предлагает клиентам регулярные сервисы в порты Латинской Америки и Китая, суммарные отправки контейнеров морем превышают 30 000 единиц в месяц. В оперировании линии находятся 12 судов, собственный контейнерный парк превышает 55 000 единиц.

