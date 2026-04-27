Чем известен Игорь Чайка

Игорь Чайка сменил Евгения Примакова на посту главы Россотрудничества

Президент России Владимир Путин назначил Игоря Чайку главой Россотрудничества. Подробности его биографии — в справке “Ъ”.

Игорь Чайка

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Чайка Игорь Юрьевич родился 13 декабря 1988 года в Иркутске. Отец — Юрий Чайка, бывший министр юстиции (1999–2006), генпрокурор РФ (2006–2020), полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе (с 2020). В 2011 году окончил факультет международного частного права Московской государственной юридической академии.

Занимался бизнесом. Владел 41% в ООО «Русский экспорт», поставляющем продукты в Китай, развивал интернет-платформу для оптовой продажи российской еды в КНР Dakaitaowa и оператора по сбору и вывозу мусора в нескольких регионах ООО «Хартия».

С 2013 по 2015 год был советником губернатора Московской области Андрея Воробьева на общественных началах.

С 2017 по 2025 год — член координационного совета общероссийской общественной организации «Деловая Россия», бизнес-посол организации на территории Республики Молдова и Приднестровья.

С 2020 года — член комиссии Госсовета РФ по направлению «Экология и природные ресурсы», с 2024-го — по направлению «Экологическое благополучие».

С 2021 года — председатель общественного совета при Федеральном агентстве по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

10 марта 2025 года назначен заместителем руководителя Россотрудничества.

В 2022 году внесен в санкционный список США, в 2023-м — Евросоюза.

Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Почетной грамотой президента РФ, многими церковными, ведомственными и региональными наградами.

Женат, двое детей.

