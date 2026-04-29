Аренда недвижимости ОАО «РЖД»

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» планирует проведение аукциона в электронной форме методом пошагового повышения начальной цены на право заключения договора аренды помещений общей площадью 123,2 кв.м, объекта недвижимого имущества «Здание склада на 7 боксов», по адресу Ростовская область, г. Батайск, ст. Батайск, главная линия по направлению Батайск-Койсуг 1356 км ПК 7.



Цель использования – производственная деятельность.

Начальная цена торгов составляет 42 639,00 рублей (с учетом НДС).

Состояние здания удовлетворительное, ремонт не требуется. Инженерные коммуникации: электроснабжение.

Информация об Объекте недвижимого имущества размещена на официальном сайте Недвижимость РЖД (https://property.rzd.ru ):

https://property.rzd.ru/ru/7395/page/14897?id=35970

Договор аренды заключается по результатам аукциона с использованием электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер» (www.rts-tender.ru).

Дополнительную информацию о проведении аукциона, объекте, его осмотре можно получить по телефону: 8(863)259-00-26 или по адресу электронной почты nri_KarachentsevaAS@skzd.rzd.ru

erid:F7NfYUJCUneTVwvmH8nf