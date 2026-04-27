Стал известен соперник сборной России по футболу на матче в Волгограде

5 июня в Волгограде сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Буркина-Фасо. Игра пройдет на «Волгоград Арене», сообщает РИА Новости со ссылкой на РФС.

5 июня на «Волгоград Арене» сборная России встретится с командой Буркина-Фасо

5 июня на «Волгоград Арене» сборная России встретится с командой Буркина-Фасо

Фото: Марина Окорокова

Матч в Волгограде — один из трех товарищеских матчей отечественной сборной, которые запланированы на ближайшие месяцы. 28 мая россияне встретятся с Египтом в Каире, а 9 июня сыграют со сборной Тринидада и Тобаго в Калининграде.

В 2025 году Волгоград уже принимал российских футболистов. Тогда они сыграли со сборной Ирана, одержав победу со счетом 2:1. Стадион «Волгоград Арена» зафиксировал рекорд посещаемости — матч посмотрели 42 387 болельщиков.

В марте 2026 года сборная России сыграла вничью с командой Мали в Санкт-Петербурге и выиграла у команды Никарагуа со счетом 3:1 в Краснодаре. Из-за событий на Украине сборная России по футболу с февраля 2022 года отстранена от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок. Такое решение приняли ФИФА и УЕФА.

Марина Окорокова