В Татарстане направят 150,5 млн рублей на лечение пациентов с гепатитом С
В Татарстане на финансирование программы лечения пациентов с хроническим вирусным гепатитом С в 2026 году выделят 150,5 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минфина.
В Татарстане направят 150,5 млн рублей на лечение пациентов с гепатитом С
Средства направят на обеспечение противовирусными препаратами пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением.
Основную часть средств — 109,8 млн руб. — республика получит из федерального бюджета. Еще 40,6 млн руб. составит софинансирование из бюджета Татарстана.