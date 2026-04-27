В Татарстане направят 150,5 млн рублей на лечение пациентов с гепатитом С

В Татарстане на финансирование программы лечения пациентов с хроническим вирусным гепатитом С в 2026 году выделят 150,5 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минфина.

Средства направят на обеспечение противовирусными препаратами пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением.

Основную часть средств — 109,8 млн руб. — республика получит из федерального бюджета. Еще 40,6 млн руб. составит софинансирование из бюджета Татарстана.

Анна Кайдалова