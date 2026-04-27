Прокуратура через суд добилась возврата городу 9 тыс. объектов электроснабжения

Арбитражный суд удовлетворил иск прокуратуры Самарской области о признании недействительным договора аренды объектов электроснабжения, который в 1997 году заключил городской комитет по управлению имуществом с коммерческой организацией. Это позволило правопреемнику в обход конкурсных процедур сосредоточить во владении более 9 тыс. объектов электросетевого хозяйства, сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Проверка показала, что изначальный договор был заключен с нарушением законодательства: имущество передавалось по заниженной стоимости и на срок, который превышал период, установленный муниципальным контрактом. В итоге правопреемник арендатора через дополнительные соглашения расширил свою долю и фактически получил контроль над большей частью электросетевого хозяйства Самары.

По этому факту было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Суд признал недействительными как сам договор аренды 1997 года, так и дополнительные соглашения к нему. На арендатора в лице АО «ССК» возложена обязанность вернуть объекты электроснабжения муниципалитету.

Георгий Портнов