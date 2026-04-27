В Чувашии возбудили уголовное дело о теракте в отношении 18-летнего жителя города Шумерля, подозреваемого в поджоге служебных автомобилей полиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России.

В Чувашии возбудили дело о теракте после поджога полицейских автомобилей

По версии следствия, 24 апреля он, действуя по указанию неизвестных кураторов, проник на охраняемую стоянку МО МВД России «Шумерлинский» и поджег четыре служебных автомобиля. Отмечается, что злоумышленника убедили, будто он действует в интересах правоохранительных органов. Его задержали на месте преступления.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Анна Кайдалова