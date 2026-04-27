На Дону будут судить подозреваемого в убийстве 20-летней давности

В Ростовской области передано в суд дело об убийстве п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, которое было совершено 22 года назад. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

В декабре 2004 года на территории детского сада на проспекте Строителей города в Волгодонске обнаружили тело 23-летней девушки с признаками насильственной смерти. Сразу установить подозреваемого не удалось. «Криминалистами СК России инициировано проведение повторных молекулярно-генетических экспертиз. На вещественных доказательствах, изъятых с места происшествия, выявлен профиль ДНК неустановленного лица, причастного к совершению преступления. Учитывая, что с места убийства было похищено имущество потерпевшей, следствием проанализированы уголовные дела об имущественных преступлениях, совершённых в тот же период в Волгодонске. В результате изучения значительного количества таких дел круг лиц, причастных к совершению указанных преступлений, удалось сузить до двух человек»,— говорится в сообщении.

В результате был задержан 46-летний ранее судимый местный житель. Он дал признательные показания. Согласно данным обвиняемого, 25 декабря 2004 года он, будучи в состоянии опьянения, увидел на улице девушку. Он изнасиловал девушку, а затем задушил, похитил ее имущество и скрылся. Подозреваемый сейчас заключен под стражу.

Наталья Шинкарева