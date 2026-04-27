Председатель общественной организации «НАСМНОГО» планирует баллотироваться в Госдуму РФ

Руководитель Комитета семей воинов Отечества в Пермском крае, председатель общественной организации «НАСМНОГО» Ирина Ермакова примет участие в праймериз «Единой России».

Как сообщает реготделение партии, госпожа Ермакова подала документы для участия в предварительном голосовании по Единому федеральному избирательному округу на территории Пермского края для последующего выдвижения кандидатом в депутаты Госдумы РФ.

Выдвижение кандидатов на праймериз «Единой России» продлится до 30 апреля. Регистрация избирателей началась 20 апреля и завершится 29 мая. Само предварительное голосование будет идти с 25 по 31 мая.