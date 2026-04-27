Более двух тысяч человек остались без света из-за шторма в Новгородской области

В Новгородской области из-за сильного ветра и осадков в виде дождя со снегом без электроснабжения остались 2278 человека в девяти округах региона. Как сообщил губернатор Александр Дронов в своем Telegram-канале, к восстановительным работам привлечены 22 бригады — 81 человек и 23 единицы техники.

Под отключение электричества попали жители Боровичского, Мошенского, Хвойнинского, Пестовского, Старорусского, Новгородского, Шимского, Солецкого, Окуловского, Парфинского, Любытинского и Демянского.

В Новгородской области более 600 человек остались без электроэнергии из-за сильного ветра

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В Новгородской области более 600 человек остались без электроэнергии из-за сильного ветра

В новгородском филиале «Россети Северо-Запад» заявили, что энергетиков перевели на особый режим работы. Мобилизованы все силы и средства. Ликвидация последствий стихии идет круглосуточно, подчеркнули в организации.

Матвей Николаев