Объявлен прием заявок на премию «Номер один» для свердловских предпринимателей

Оргкомитет объявил о начале приема заявок на ежегодную премию «Номер один», которую проводят Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) и Уральская торгово-промышленная палата (УТПП) при поддержке правительства Свердловской области. Вручение премии состоится 26 мая в Екатеринбурге.

Фото: Пресс-служба СОСПП

Уральские промышленники и предприниматели могут претендовать на следующие номинации:

«Номер один» в химической промышленности;

«Номер один» в производстве строительных материалов;

«Номер один» в пищевой промышленности;

«Номер один» в приборостроении и медицинской промышленности;

«Номер один» в энергетическом машиностроении;

«Номер один» в станкоинструментальной промышленности;

Гран-при «За вклад бизнеса в демографическое благополучие региона».

Заявки принимаются до 5 мая.

Премия «Номер один» проводится с 2016 года. «Задача Премии-2026 — отметить предприятия, которые вносят существенный вклад в развитие отраслей обрабатывающей промышленности Свердловской области. Премия призвана стимулировать консолидации отраслевых сообществ для совместного развития экономики России»,— отметили в оргкомитете.

Алексей Буров