Из Ставропольского края в Дагестан отправили около 180 тонн гумпомощи

В Ставропольском крае было собрано и отправлено в Дагестан 179,5 т гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба местного отделения «Единой России».

Как уточняется в сообщении, грузы были собраны в Ессентуках, Ставрополе, Пятигорске, Железноводске и Благодарненском округе. «Сбор был организован по всему краю, подключились разные территории. Формировали груз, исходя из потребностей, которые обозначили в Республике. Основной акцент сделан на строительных материалах, необходимых для восстановления пострадавшей инфраструктуры. В состав груза вошли цемент, инструменты, включая лопаты, а также предметы первой необходимости — питьевая вода, продукты питания и вещи»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева