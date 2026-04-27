Путин посетит новую школу олимпийского резерва имени Рахлина в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 27 апреля, посетит многофункциональный спортивный комплекс «Школа олимпийского резерва имени Анатолия Рахлина» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В ходе визита президент осмотрит тренировки и наградит коллектив Федерации дзюдо Петербурга орденом Почета, сообщает РИА Новости.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства

По словам господина Пескова, строительство объекта велось почти четыре года. Новый комплекс объединяет несколько спортивных дисциплин. «Это многофункциональный спортивный объект. Там занимаются и фехтованием, и художественной гимнастикой, и, разумеется, дзюдо», — отметил пресс-секретарь президента.

Орден Почета будет вручен коллективу Федерации дзюдо Санкт-Петербурга. Награду примет сын Анатолия Рахлина, возглавляющий федерацию. Комплекс носит имя легендарного тренера, воспитавшего Владимира Путина и многих других известных дзюдоистов.

Кирилл Конторщиков