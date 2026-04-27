Островная часть Азова осталась без воды из-за порыва трубопровода на дне Дона

Островная часть Азова — х. Задонье осталась без водоснабжения на неопределенный срок из-за порыва трубопровода ХВС диаметром 86 мм в акватории реки Дон. К причалу проложен временный водовод питьевой воды. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

«Без водоснабжения 200 человек, в том числе 12 детей, 65 частных домов, СЗО нет. Подвоз воды организован по заявкам, проложен временный водовод питьевой воды, диаметром 32 мм на причале речного вокзала для набора воды жителями»,— уточнили в ведомстве.

Ориентировочное время завершения аварийно-восстановительных работ уточняется. Обследование поврежденного участка водовода спланировано на 29 апреля.

Наталья Белоштейн